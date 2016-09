Combate ao carrapato é tema de Fórum Internacional na Expointer

A dificuldade do combate ao carrapato no Rio Grande do Sul será o tema do V Fórum Internacional de Responsabilidade Técnica e Sanidade na Produção Animal. O evento é promovido pela Comissão de Sanidade Agropecuária o Conselho Regional de Medicina Veterinária, em parceria com a Sovergs, durante a Expointer.

Programado para esta quinta-feira (1º) das 14h às 17h, abordará a resistência dos parasitas encontrados no Rio Grande do Sul para os principais acaricidas existentes no mercado e a criação do Grupo Técnico que está debruçado sobre esta temática com o objetivo de contribuir para a maior informação e conscientização dos produtores. O controle alternativo, com o uso de fungos como o Metarhizium também será abordado. O tema foi escolhido para o Fórum pela preocupação que vem provocando em todo o setor produtivo, explica o vice-presidente do CRMV-RS e coordenador do Fórum, José Arthur Martins.

O carrapato é responsável pela transmissão da Tristeza Parasitária Bovina, e de outras doenças e provoca, anualmente, prejuízos de mais de R$ 350 milhões aos pecuaristas gaúchos. “O carrapato e as doenças que ele transmite têm sido uma grande dor de cabeça para o setor produtivo. O gado europeu é mais suscetível ao problema, ao contrário dos zebuínos”, afirma Martins.

O evento será realizado no auditório da Casa da Federacite no Parque de Exposições Assis Brasil.

Programação

14h abertura

14h15 – Med. Vet. João Carlos Gonzáles (Ufrgs) e Med. Vet. Ivo Kohek Jr (Seapi) – “Apresentação do GT do Carrapato/TPB”

14h55 – Med. Vet. Endrigo Pradel (Seapi) “A multirresistência do carrapato bovino aos acaricidas – Projeto Piloto da Seapi”

15h45 – Med. Vet. Anelise Webster (UFRGS/IPVDF) – Controle Alternativo do Carrapato

16h35 – discussão e encerramento

