Combate aos juros

O Partido Pátria Livre realiza convenção, hoje à tarde, na Câmara Municipal de Porto Alegre e anuncia apoio a Jairo Jorge para o governo do Estado.

João Vicente Goulart, candidato do partido à Presidência da República, virá de Brasília. A plataforma do filho de Jango Goulart se baseia no resgate do trabalhismo histórico e a criação de condições para o desenvolvimento nacional, que considera ter sido interrompida em 1964. Incluiu negociações insistentes com banqueiros para reduzir a taxa de juros para rolar a dívida pública. Em dezembro deste ano, o pagamento vai ultrapassar 400 bilhões de reais.

Nas alturas

Dados oficiais mostram que a dívida do setor público brasileiro se encaminha para atingir 85 por cento do Produto Interno Bruto. É o dobro da média dos países de igual nível de renda.

Lava roupa suja em público

Na convenção em São Paulo, ontem, João Doria, candidato ao governo, pediu cadeia para ladrões tucanos. Significa pedir briga interna.

Ligações equivocadas

O senador Renan Calheiros tem telefonado a delegados gaúchos, pedindo que não compareçam à convenção do MDB, quarta-feira, em Brasília. Seu objetivo é enfraquecer a candidatura de Henrique Meirelles.

Não tem senso

De forma atrevida e desrespeitosa, Renan tem dito que Meirelles repetirá Ulysses Guimarães, que teve desempenho aquém do esperado na eleição presidencial de 1989. De um dos delegados, ouviu a resposta: “Ulysses cumpriu uma tarefa, não foi bem nas urnas, nem por isso deixou de ser o grande líder do nosso partido”.

Do outro lado da linha, Renan calou-se, esperou passar 10 segundos e desligou o telefone.

Lição não aprendida

Renan deveria ler o discurso do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cordeiro Guerra, em 1980: “A grande missão dos partidos políticos é a de concorrer para que a Democracia se realize pela seleção moral e intelectual dos candidatos”.

Oportunista

Em 1989, quando Renan viu que o PMDB não teria chance de vitória na sucessão de José Sarney, aderiu ao Partido da Reconstrução Nacional , chefiado por Fernando Collor. Chegou ao poder e aproveitou o que pôde. Quando viu que não renderia mais nada, voltou ao ninho antigo. Lamentável que tenha sido aceito.

O que fazem?

O site da Agência Nacional de Transportes Terrestres mostra que sua estrutura tem um diretor geral mais quatro diretores, um auditor chefe, um corregedor e um ouvidor. Não consta que algum deles tenha vindo a Porto Alegre para conferir a grave situação de abandono da Freeway Porto Alegre-Osório.

Troca de favores

É necessária a criação do Observatório dos Jatinhos para acompanhar as viagens de candidatos à Presidência da República pelo País. Até 2014 eram patrocinadas pelos tradicionais financiadores que, depois, cobravam a fatura com juros e correção monetária.

Frente a frente

Em todas as pesquisas, Dilma Rousseff aparece como senadora eleita por Minas Gerais. Aécio Neves está decidindo se concorrerá à outra vaga. É possível que se reencontrem na tribuna para continuação do debate iniciado na campanha de 2014.

Há 75 anos

A 29 de julho de 1943, o Congresso Nacional de Estudantes encaminhou carta ao presidente da República, Getúlio Vargas, cumprimentando pelo rompimento com os países do Eixo e pedindo a formação de um corpo de expedicionários “para esmagar as hordas sanguinárias do obscurantismo e do terror”.

O que se vê

Campanha eleitoral tem disso: o candidato nada, nada, nada e nada.

