Pelo menos 24 soldados das forças governamentais sírias e 15 combatentes do grupo terrorista EI (Estado Islâmico) morreram nas últimas 48 horas em combates em áreas desérticas situadas no Centro e no Leste do país, informou nesta terça (19) o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Os enfrentamentos aconteceram no Leste da província de Homs e em Deir ez-Zor.

Deixe seu comentário: