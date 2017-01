Combates no IÃªmen deixam 68 mortos em dois dias

Neste domingo (8) continuavam os combates entre as forças governamentais do Iêmen e os rebeldes xiitas huthis próximo ao estratégico estreito de Bab Al Mandeb, onde 68 insurgentes e militares morreram em dois dias, informaram fontes da segurança.

As forças leais ao presidente Abd Rabo Mansur Hadi, que no sábado conquistaram a região de Dhubab, a 30 km do estreito de Bab Al Mandeb, na entrada do Mar Vermelho, pretendem retomar o controle total de um importante campo militar próximo o qual haviam programado invadir na véspera, relataram as fontes.