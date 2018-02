Combinar o consumo de cerveja com a ingestão de água evita a ressaca e diminui os efeitos da intoxicação do álcool no organismo

Quem nunca “queimou a largada” no carnaval, exagerando no consumo de bebidas alcoólicas já no primeiro dia de folia? Especialistas ressaltam que a combinação entre o consumo de cerveja com a ingestão de água evita, além da ressaca, outras dores de cabeça.

A água é parceira de quem gosta de bebidas alcoólicas. Além de diminuir a ressaca, ela hidrata e ajuda no processamento do álcool pelo fígado. Com isso, diminui os efeitos da intoxicação no organismo. A conta é simples: para cada 350 ml (o equivalente a uma lata) de cerveja, a pessoa deve ingerir ao menos 100 ml de água pura. Ou seja, se beber quatro latas, tome 400 ml de água.

Não bebeu água e acordou de ressaca? Dependendo de como foi a ingestão de álcool, é possível que a pessoa apresente uma ressaca com sintomas de desidratação e dor de cabeça. O tratamento é feito com muita hidratação para reposição de líquidos e alimentação leve. Analgésicos e medicamentos indicados para tratamento gástrico podem ajudar quando há lesões por causa de vômito.

Para quem prefere as “caipirinhas”, uma dica é optar por ervas como hortelã ou então frutas vermelhas, que são ricas em antioxidantes. Para reduzir a adição de açúcar, escolha frutas doces. E tome cuidado com as bebidas fermentadas (vinho, por exemplo), que aumentam ainda mais o inchaço por conta do carboidrato.

Antes

– Hidrate-se com antecedência. Dê preferência à água e aos sucos naturais, consumindo de 2 a 3 litros diariamente. Evite ao máximo os refrigerantes, pois possuem baixíssimo poder de hidratação;

– Dê preferência a alimentos ricos em carboidratos (pão, macarrão, batata, frutas) para que tenha bastante energia na hora da festa, não esquecendo de consumir as verduras e os legumes.

– Evite frituras e alimentos ricos em gorduras; Prefira carnes magras como filé de frango, de peixe ou peito de peru.

– Pratique atividade física, principalmente aeróbica, para aumentar a resistência física e aguentar o ritmo até o final da festa;

Durante

– Hidrate-se a todo o momento. A perda de água através da transpiração é muito intensa e, junto com ela, perdem-se muitos eletrólitos, como sódio, potássio, magnésio e cloro;

– O consumo de bebidas alcoólicas deve ser feito com moderação e nunca com o estômago vazio. Acostume-se, também, a intercalar as bebidas alcoólicas com muita água;

– Alimente-se durante a festa, consumindo alimentos leves. Para facilitar, a dica é sempre levar consigo barrinhas de cereais e beber constantemente sucos de frutas. Assim, também estará repondo a energia gasta durante a folia.

– Nada de consumir frituras durante a festa. Além de apresentarem um alto teor de gordura, podem dar a sensação de estômago pesado e moleza;

Após

Para aqueles que exageraram, este é o dia da ressaca. Para melhorar os sintomas de mal estar, aí vão algumas dicas preciosas:

– Repousar é essencial. Descanse e relaxe para recarregar as energias para os outros dias de festa;

– A ingestão de água e suco durante todo o dia vai refletir também no tempo da recuperação. Por isso, tomar muita água e suco de frutas, mesmo no momento de descanso, é fundamental para acelerar o processo de recuperação do corpo;

– Consuma alimentos leves e ricos em carboidratos, com muitas frutas e verduras. Dê preferência às sopas e caldos, evitando, principalmente, alimentos muito gordurosos.

