Aviões não identificados bombardearam nessa sexta-feira a região de Guta Oriental, principal reduto opositor nos arredores de Damasco (Síria), coincidindo com a entrada de um comboio humanitária das Nações Unidas com a Cruz Vermelha Internacional. Segundo fontes locais, o ataque teve como alvo as cidades de Yisrín e Duma, controlada pela facção Exército do Islã.

