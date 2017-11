Combustível de borra de café abastece ônibus em Londres

O café move pessoas e, em breve, pode começar a mover ônibus. Nesta segunda (20), a start-up inglesa bio-bean apresenta em Londres um biocombustível a base da borra da bebida. O produto foi desenvolvido em parceria com a Shell durante três anos. A tecnologia extrai óleo da borra de café, convertendo-o em combustível com baixa emissão de gás carbônico. A ideia é que seja usado como um complemento na frota de ônibus da capital britânica.

Para a estreia, a empresa produziu 6.000 litros de óleo de café, que, misturados com diesel mineral, poderiam ajudar a alimentar um ônibus durante um ano. Arthur Kay, 26, o inglês por trás da ideia, diz que, por ser uma empresa pequena, o foco é operar no Reino Unido. No futuro, no entanto, não descarta exportar para outros países. “O Brasil é um destino certo para o negócio porque bebe 140 bilhões de xícaras de café por ano”, diz.

Além do transporte, a ideia da empresa é que o biocombustível possa ser usado em frentes como aquecimento de residências. Kay não revela os investimentos totais, mas admite que a Shell foi crucial para o negócio. Malena Cutuli, executiva da multinacional, diz que espera ver interesse das empresas brasileiras para importar a ideia.

A Shell vem oferecendo suporte a empreendedores com boas ideias na área de energia limpa. Um dos projetos incluiu um campo de futebol no morro da Mineira, no Rio de Janeiro, iluminado pela energia dos passos dos jogadores. Cutuli, da Shell, diz que a empresa acredita que o futuro da energia seja um mistura de soluções que virão de empresas como a Shell e de start-ups como a bio-bean.

