Com foco na população jovem, com idade entre 20 e 29 anos, o Ministério da Saúde iniciou nesta segunda (18) a segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. De acordo com o ministério, 9,4 milhões de brasileiros fazem parte desse grupo etário. O objetivo da campanha é imunizar pelo menos 9 milhões de pessoas.