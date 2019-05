Após fase de testes, entra em vigor nesta quarta-feira o estacionamento rotativo na região do shopping Iguatemi, em Porto Alegre

Nesta quarta-feira, após uma semana de ações educativas por parte da prefeitura de Porto Alegre, entra em operação “para valer” a a nova área de estacionamento rotativo localizada na região do shopping center Iguatemi, na Zona Norte.

O funcionamento ocorre em dias úteis (8h às 19h) e aos sábados (8h às 13h). Serão disponibilizadas aos condutores 170 vagas e nove totens-parquímetros, nas avenidas Antônio Carlos Berta, Túlio de Rose e Ivéscio Pacheco.

De acordo com a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), com isso o sistema conhecido como “Área Azul” passa a ter 229 equipamentos e cerca de 4,4 mil vagas em toda a capital gaúcha.

O pagamento pode ser feio com moedas, cartão de débito ou crédito e NFC (tecnologia de aproximação, conforme disponibilidade da empresa bancária utilizada pelo condutor ou proprietário do veículo).

– Pressione o botão azul tempo para iniciar a operação;.

– Pressione o botão verde (“Confirma”);

– Digite a placa do veículo e pressione “Confirma”;

– Insira moedas, se preferir, e confirme. Ou então pressione o botão azul para cartão de crédito, débito, NFC (pagamento por dispositivo de aproximação) e confirme.

– Escolha o tempo e confirme;

– Insira o cartão pré-pago, digite sua senha e tecle “Entra”.

Opções

– Aplicativo: baixe o aplicativo Digipare no Google Play, Apple Store ou Windows Store, faça o seu cadastro e gerencie os seus créditos pelo celular;

– Internet: compre créditos eletrônicos de estacionamento no site digipare.com.br;

– SMS: Utilize os créditos eletrônicos adquiridos com a plataforma gratuita de SMS. Envie uma mensagem para 27317 com digipare + 51 (código da cidade) + placa do veículo + tempo que desejar em minutos;

–Telefone por ligação gratuita: para utilizar os créditos eletrônicos já adquiridos, ligue do telefone fixo ou celular para o telefone 0800-941-3444 e digite o código para Porto Alegre (51);

– Sede da empresa: na rua Uruguai nº 240 (11º andar), no Centro Histórico, é possível comprar créditos e tirar dúvidas. Também é disponibilizado o e-mail contato@zonaazulbrasil.com.br e o telefone (51) 3224-7020 para atendimento aos usuários;

Cartão pré-pago: utilize o estacionamento rotativo com créditos pré-adquiridos por meio de seu cartão. Usuários de cartões do sistema antigo terão o crédito transferido para o novo cartão pela empresa Zona Azul Brasil.

Tarifas

– Meia hora (tempo mínimo): R$ 1,05;

– Uma hora: R$ 2,10;

– Uma hora e 30 minutos: R$ 3,15;

– Duas horas: R$ 4,20 (tempo máximo).

Terminal Triângulo

A obra estrutural de reforma no telhado do Terminal Triângulo deve começar em breve. A prefeitura e o Grupo Zaffari estão finalizando a análise e validação do escopo final e dos orçamentos para a execução dos serviços no Terminal Triângulo. A definição deve ocorrer em até 30 dias. O local está sem cobertura há quatro anos, devido a um temporal.

Em abril, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana finalizou a análise do material técnico do projeto estrutural para fechamento e manutenção da cobertura do Terminal Triângulo elaborado por empresa contratada pelo Zaffari. O projeto foi aprovado, estando de acordo com as diretrizes do laudo validado pela prefeitura em fevereiro para solucionar as patologias apresentadas na estrutura.

A prefeitura e o Grupo Zaffari assinaram, em 15 de janeiro, um Termo de Conversão em Área Pública, que vai permitir a reforma da cobertura do terminal como compromisso da empresa para que possa instalar um novo empreendimento na Zona Norte da cidade.

Conforme o Decreto 18.431/2013, para a construção de empreendimento com terreno maior que 3 mil metros quadrados), a empresa deve doar à prefeitura 20% da área, decorrente do parcelamento do solo, constante no Plano Diretor. No caso específico, esta doação em área foi substituída pela execução de um serviço no entorno do futuro empreendimento e considerado pela prefeitura como de extrema importância para a população.

O Terminal Triângulo está localizado na Zona Norte de Porto Alegre, na avenida Assis Brasil, próximo à bifurcação com a avenida Baltazar de Oliveira Garcia. A área total é de aproximadamente 15 mil metros quadrados, com cobertura em 7 mil metros quadrados. É o mais importante terminal de ônibus urbano de Porto Alegre, dada as suas dimensões, volume de passageiros e importância para a rede de transporte coletivo da Região Metropolitana.

(Marcello Campos)

