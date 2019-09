A 57 dias do início da Feira do Livro, a Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre, começou a ser revitalizada na manhã desta sexta-feira, 6. O serviço faz parte do maior contrato – R$ 24,8 milhões – realizado em Porto Alegre para manutenção de equipamentos de praças e parques da cidade.

