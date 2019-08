Começa a venda de ingressos para JediCon RS 2019

Fãs de Star Wars, preparem-se: a maior convenção de Guerra nas Estrelas já tem local e data para acontecer! A JediCon 2019 será realizada em 12 e 13 de outubro (sábado e domingo), das 11h às 20h, no Colégio Salesiano Dom Bosco (Rua Dr. Eduardo Chartier, 360, Bairro Higienópolis), em Porto Alegre.

E, para os apaixonados por Star Wars, uma ótima notícia: os ingressos para o evento já estão à venda! Neste ano, haverá três modalidades para acessar à convenção:

Entrada integral, que custa R$ 10 por dia;

Meia-entrada, por R$ 5,00, para estudantes, idosos, professores, PCDs, todos os beneficiários da Lei 12.933/2013 (mediante comprovação) e para quem fizer a doação de 1kg de alimento não-perecível;

Kit Mestre Jedi, em que o participante ganha uma credencial com cordão exclusivo, que dá acesso aos DOIS DIAS do evento, além de pôster, copo e camiseta da JediCon RS 19. Para esta modalidade, haverá sorteios exclusivos durante evento! O Kit Mestre Jedi custa R$ 50,00.

Todos os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente clicando aqui. Atenção: as entradas são limitadas!

Promovido pelo Conselho Jedi RS, o evento celebra a saga criada por George Lucas e, também, serve de aquecimento para Star Wars: A Ascensão Skywalker, capítulo final da nova trilogia da franquia. Na ocasião, uma série de atividades estão planejadas para os visitantes da convenção.

O encontro contará com os já tradicionais cosplayers, assim como painéis, apresentações, concurso de cosplay, exposições de colecionáveis e itens da série, estandes de vendas com produtos Star Wars, área de games, Academia Jedi com treinamento para crianças, quiz, área de alimentação, sorteio de brindes e muito mais.

Todas as atualizações e novidades sobre a JediCon RS 2019 serão compartilhados no evento criado no Facebook, que pode ser acessado aqui. Acompanhe também as novidades sobre a convenção na fanpage oficial do Conselho Jedi RS.

Para credenciamento de imprensa, entrar em contato com Cristion Pacheco, até 4 de outubro, pelo WhatsApp: (51) 9225.7572.