A partir das 14h desta terça-feira, os sócios-torcedores do Grêmio já podem adquirir os ingressos para o Grenal do próximo domingo (18h) na Arena, válido pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Já para os sócios infantis, a venda será aberta na quarta (14h), enquanto o público em geral terá que esperar até a quinta. O serviço está disponível no site www.arenapoa.com.br.