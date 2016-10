Começa amanhã (05) a 10ª Feira do Livro Infantil nos Parques de Porto Alegre

“Em cada criança, o mundo renasce” é a temática escolhida para a 10ª Feira do Livro Infantil nos Parques de Porto Alegre que tem início no dia05 de outubro, -feira. Nesta edição, a feira tem como padrinho o gaiteiro Renato Borghetti, um dos mais expressivos incentivadores da inclusão social através do instrumento musical, a gaita. E para que esse mundo renasça mesmo, a Feira é um convite aos portoalegrenses a participarem deste gesto de responsabilidade e compromisso com as crianças, que é a doação de livros.

A cerimônia oficial de abertura, marcada para às 14h, será seguida da sessão de autógrafos de Angélica Rizzi, que traz a obra “Todos os amigos de Clarice”; Nilva Ferraro com a “Pulga Trapezista” e “Macaco Trapezista”; Luiz Coronel autografa o livro “Venturinha, o Amigo do Vento” ao lado do padrinho Borghettinho, que autografa o poema “A Gaita do Borghettinho”. Na sequencia, a magia do Circo Girassol com o encanto do Cortejo Circense e a contação de histórias.

A 10ª Feira do Livro Infantil nos Parques de Porto Alegre acontece diariamente das 10h às 18h, de 05 a 09 de outubro, . As atividades desenvolvidas são abertas ao público, sendo habitual a visita de dezenas de milhares de moradores da região, que levam crianças para usufruírem a estrutura e programação do evento. Além de prestigiar as atrações, os visitantes são convidados a doar livros que irão beneficiar milhares de crianças carentes, sendo fundamental a integração da comunidade também nesse aspecto. Além da convivência proporcionada, é importante que todos participem com espírito solidário, doando livros que alimentarão centenas de bibliotecas de instituições comunitárias e o imaginário de milhares de crianças. O objetivo é receber cerca de 15 mil crianças em risco de exclusão, abrigadas em creches e instituições comunitárias de Porto Alegre e da Região Metropolitana, tornando possível vivências culturais inesquecíveis. Para facilitar o acesso às atividades, os alunos das instituições inscritas ão transporte e lanche disponíveis nos dias de visitação.

Concebido a partir de um verdadeiro mutirão de solidariedade, o evento apresentará programação diversificada, visando estimular o hábito pela leitura e o acesso ao mundo literário. Ao todo são distribuídos mais de 5 mil livros novos e a expectativas dos organizadores é receber uma doação de milhares de livros usados que comporão o acervo de inúmeras bibliotecas de escolas públicas. Contações de histórias, performances circenses, sessões de autógrafos e atividades recreacionais e educativas compõem o programa. Na -feira, dia 07 de outubro, às 16h, os Concertos Comunitários Ano XXIX – Homenagem à Feira do Livro Infantil nos Parques de Porto Alegre – executado pela Orquestra Unisinos/Anchieta – á a intervenção especial de

Segundo o presidente do Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio Grande do Sul (Secraso-RS), Roni Ferrari, o objetivo da Feira é propor experiências positivas na vida de milhares de crianças, fazendo a diferença agora. “Os livros e a leitura têm valioso papel na vida dessas crianças, especialmente o convívio com os autores constitui-se em um momento de encantamento e emoção. A linguagem poética dos livros sensibiliza o público infantil para esse espetáculo que é a vida. O evento é a fruto da soma de esforços para inserir a criança no mundo artístico e cultural, através do lúdico e da imaginação.”

A novidade da edição 2016 é a atitude dos comandos de marketing dos times gaúchos – Inter e Grêmio – que abraçaram a causa e estão na jogada da doação de livros. A 10ª Feira do Livro Infantil, que ocupará uma área de 3 mil m² do Parque Germânia, abrigando estandes de livreiros e editoras, palcos de apresentações e espaços recreativos, tem patrocínio da Cia Zaffari Bourbon – através da Lei Rouanet, Kia Sun Motors, QI Escolas e Faculdade, SC Internacional, Grêmio FPA, Agência Matriz e apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

