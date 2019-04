Prefeitos de 11 municípios da região do Vale do Rio Pardo que receberão açudes do programa Segunda Água foram recebidos nesta segunda-feira (1º) pelo secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Covatti Filho. Serão construídos 187 microaçudes, todos para irrigação. O investimento é de R$ 438 mil.

