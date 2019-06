Começa em Garibaldi, o evento Sabores de Inverno

A chegada do inverno, a estação que mais define a Serra Gaúcha, nesta sexta-feira (21), traz consigo a programação dos Sabores de Inverno, em Garibaldi. Com as frias temperaturas, a gastronomia garibaldense se torna um atrativo ainda mais forte para visitantes e moradores.

A programação que segue até 22 de setembro conta com atrações culturais, as tradicionais festas pelo interior, e eventos como o Festival da Canção, no dia 26 de julho, o Garibaldi Gastrô, nos dias 15 e 16 de agosto, e a 17ª edição da Seleção dos Melhores Vinhos e Espumantes de Garibaldi, no dia 23 de agosto. O evento é uma realização da Prefeitura de Garibaldi, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, e conta com o apoio do trade turístico local. Mais informações pelo telefone (54) 3462 8235.

Campanha do agasalho

Com a entrada oficial do inverno, tornam-se ainda mais importantes as doações feitas à Campanha do Agasalho Esquenta Porto Alegre, lançada no dia 15 de abril, A secretária municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Comandante Nádia, lembra que a mobilização começou 66 dias antes da chegada da estação mais fria do ano, justamente “para antecipar os donativos e garantir que os agasalhos já estivessem disponíveis às pessoas que precisam e mais sofrem com as baixas temperaturas no início do inverno”.

Em dois meses, conforme balanço da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Campanha já arrecadou 120.391 peças. Deste total, 86.641 foram entregues nas 63 entidades conveniadas com a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania). Outras 20.840 beneficiaram moradores da cidade com roupas quentes, cobertores, mantas, luvas, meias, toucas, calçados e peças infantis.

O resultado dos donativos feitos até agora pode ser visualizado na piscina gigante em frente ao Paço Municipal, que está sendo preenchida com bolinhas coloridas conforme cada peça de agasalho doada pela população. A piscina é uma novidade este ano. No final da campanha, serão entregues às creches para uso das crianças.

A meta da prefeitura é arrecadar 270 mil peças até o dia 15 de agosto, quando termina a iniciativa. Quem quiser colaborar pode levar as doações até um posto coletor e, com o gesto solidário, fazer toda a diferença na vida de quem necessita de abrigos para enfrentar o inverno, especialmente as crianças. Porto Alegre tem 287 mil pessoas vinculadas à assistência social do município e que necessitam das doações.

