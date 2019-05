Começa em Gramado um dos eventos mais aguardados do mercado de luxo

Nesta sexta-feira e sábado, das 8h às 20h, a cidade de Gramado recebe o 2º Fórum Sul-Americano do Negócio do Luxo, um dos eventos mais esperados do setor. A programação, no espaço ExpoGramado, abrange temas relacionados à criação, produção e marketing de produtos e serviços do segmento. Especialistas brasileiros e do Exterior compartilham ideias sobre modelos de gestão, novas perspectivas e desmistificação de conceitos.

O primeiro dia conta com as participações do designer austríaco Hans Donner (celebrizado pelas aberturas e vinhetas de programas da Rede Globo. Ele fará a palestra “Tempo é Luxo”. Em seguida, será a vez terá o especialista Michel Alcoforado, mestre em Antropologia do Consumo, para falar da “Antropologia do Luxo”.

A programação continua com o empresário e conferencista internacional Roberto Miranda e sua abordagem de “Atendimento de Excelência”. Depois entra em cena o consultor Franz Figueroa, que atua no mercado latino-americano e discorrerá sobre “Marketing de Luxo”.

Também estão previstas palestras com o cerimonialista Roberto Cohen (“Cerimoniais de Luxo”), o cardiologista Fernando Lucchese (“Uma vida de luxo”) e o escritor francês Michel Chevalier (“Perspectivas do Luxo Mundial para 2019”).

Na sequência, o painel “Atualidades do Luxo” terá o consultor Alexandre Taleb, a influenciadora digital Claudia Bartelle, o executivo Claudio Diniz e o especialista Osvaldo Costa, formado em Desenvolvimento de Criação e Design, Moda e Artes Plásticas no Studio Berçot, em Paris (França). A mediação é do especialista Paulo Chiele, formado pela Essec Business School.

Sábado

O segundo dia de Fórum se concentra em workshops de temas relacionados a etiqueta e atendimento. Participam o especialista Paulo Chiele (“Como Empreender no Mercado de Luxo”), a comunicadora e ex-consulesa da França Alexandra Loras (“Etiqueta Corporativa”).

Também estão confirmados a administradora e mestre em tecnologia educacional Sônia Helena Santos (“Técnicas de Atendimento e Apresentação para o Varejo de Luxo”) e o já mencionado empresário Roberto Miranda (“Serviço de Excelência na Hotelaria e Gastronomia”).

O evento é realizado na avenida Borges de Medeiros nº 4.111, no Centro de Gramado, com apoio da prefeitura local, por meio de suas secretarias da Cultura; Turismo e Indústria, Comércio, Trabalho e Serviços. Informações complementares no site www.onneluxo.com.br.

(Marcello Campos)