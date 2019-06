Começa nesta terça-feira em Pelotas mais uma edição da Fenadoce

A partir desta quarta-feira, Pelotas realiza mais uma edição – a vigésima-sétima – da Fenadoce, um dos mais tradicionais eventos gastronômicos do País. Até o dia 23, os doces produzidos de forma artesanal ou industrial na cidade serão vendidos em 250 expositores, instalados em 373 estandes.

Além dos doces finos e caseiros, compotas, geleias e conservas, a mostra traz uma ampla programação cultural, com atividades de entretenimento como música, teatro, dança, informações turísticas, praça de alimentação, restaurantes, parque de diversões e outros atrativos.

A Fenadoce é realizada no entroncamento da avenida Presidente Goulart com a rodovia BR-116, nos seguintes horários: 14h às 22h (segunda a quinta-feira), 14h às 23h (sexta-feira) e 10h às 23h (sábados, domingos e feriados).

Os ingressos saem por R$ 12 a R$ 16, conforme o dia da semana. Já o estacionamento custa R$ 18. Cada doce tem valor único de R$ 4 (o mesmo cobrado na edição anterior do evento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (53) 3271-0002 ou no site www.fenadoce.com.br.

Origem

Criada pelo Poder Público e entidades em 1986, a Fenadoce teve a sua coordenação assumida em 1995 pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) local. A partir da terceira edição, o evento que era bienal e realizado em um local diferente da cidade se tornou anual e ganhou endereço fixo.

Para as doceiras, é a oportunidade de vender e divulgar os deliciosos doces pelotenses. Para os expositores, é a chance de entrar em contato com mais de 300 mil pessoas. Já para os visitantes, a Fenadoce oferece um mundo de magia com diversas atrações culturais, gastronômicas e comerciais. Os 19 dias de evento são uma excelente oportunidade para se divertir e conhecer nossos doces e nossa história.

Segmento familiar

Mais uma vez, a agroindústria familiar marcará presença na Fenadoce 2019. A Seapdr apoia a montagem de 61 estandes que abrigarão 65 empreendedores rurais dos segmentos de laticínios, embutidos, doces, bebidas, panificados, artesanato, plantas e flores. “A Fenadoce é espaço que se consolidou para os agricultores familiares mostrarem seus produtos, fazerem venda direta e prospectarem futuros negócios”, destaca o secretário Covatti Filho.

Os produtores vêm de 40 municípios gaúchos, a maioria da Metade Sul do Estado. Com dez empreendimentos (doces, agroindústrias, flores e artesanato), Pelotas lidera a lista por número de participantes, seguida de São Lourenço do Sul, com seis representantes (doces, panificados, sucos, flores e artesanato).

Decoração

Os espaços internos da Fenadoce receberam um tratamento especial. Ao passar pelos pavilhões do evento, os visitantes encontrarão desenhos de 20 prédios históricos da cidade que foram tombados. O trabalho é assinado pelo artista plástico e designer Leandro Selister, de Porto Alegre.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: