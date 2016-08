Começa hoje a Expointer em Esteio

Começa neste sábado a 39ª edição da Expointer. O evento proporcionará uma série de atrações para quem for ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Além das variadas raças de animais em exposição, os visitantes terão à disposição shows diários de música, dança, exposições de arte, feiras de artesanato e agricultura familiar, apresentações folclóricas, oficinas de culinária e workshops sobre vinhos.

Considerada a maior feira do agronegócio a céu aberto da América Latina, a Expointer ocorre até o dia 4 de setembro. A expectativa é de que mais de 500 mil pessoas visitem o parque nos nove dias de evento. Entre as opções de lazer estão o Boulevard, espaço de confraternização para visitantes e expositores, a Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul e a Feira de Agricultura Familiar, que oferece produtos da culinária colonial gaúcha.

Os shows ocorrem perto da entrada do parque Assis Brasil, na quadra 6.

Confira aqui a programação da 39ª edição da Expointer.

