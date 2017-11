Começa hoje e se estende até domingo o Festival Hípico Noturno da BM

O 4º Regimento de Policia Montada, Regimento Bento Gonçalves, em Porto Alegre tem motivos de sobra para comemorar. Na quinta-feira, dia 23 de novembro será realizada a 58ª edição do Festival Hípico Noturno, evento de hipismo mais antigo do Brasil, com a presença de atletas civis e militares de todo Brasil em quatro dias de competições. Já estão confirmados mais de 200 conjuntos (cavalo+cavaleiro) participando das provas de 0,60cm até 1m30.

O evento é também uma qualificativa e serve como formação para os novos 48 soldados admitidos este ano na cavalaria da Brigada Militar. Este novo grupo de policiais está sendo essencial no policiamento da capital e região metropolitana que já soma com resultados positivos nos últimos nove meses de trabalho.

O trabalho do policiamento montado atua à segurança pública todos os dias, das 7h até as 22h em pontos estratégicos das cidades, em eventos sociais, jogos de futebol e em manifestações, conta com 108 cavalos de patrulhamento, todos alojados no Regimento. Os números resultantes da atuação do policiamento montado são positivos, consistindo em quatro mil abordagens e 680 prisões de fevereiro a outubro de 2017. Faz parte, também, do programa Avante, que diminui o índice de criminalidade e atua com todas as polícias do Estado.

O Festival Hípico Noturno também é uma maneira de reunir as polícias de outros Estados a fim de trocar experiências e novas táticas de trabalho. Para estes dias de evento, a polícia de São Paulo trouxe um novo material de proteção à cavalaria que será testado no Rio Grande do Sul.

Serviço:

O Festival Hípico Noturno será dos dias 23 a 26 de novembro, sempre das 9h às 22h. Tem entrada franca, estacionamento e praça de alimentação. O Regimento fica na Avenida Cel. Aparício Borges 2351 – Porto Alegre. Quinta-feira: 19h /Sexta-feira até domingo: 9h as 22h.

