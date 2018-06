Começa hoje o XVII Congresso de Direito Tributário – 2018

Hoje, dia 29/06, inicia o XVII Congresso de Direito Tributário em Questão 2018, realizado pela FESDT. O evento se estende até o domingo, dia 1º de julho, no Hotel Serra Azul, em Gramado.

O tradicional evento da FESDT – órgão presidida pelo DR. Fábio Raimundi – um dos mais importantes do país em direito tributário, traz nomes consagrados da comunidade jurídica para discutir as questões relevantes, ratificando a tradição de promover e aprofundar o debate e a difusão do conhecimento do Direito Tributário.

Tendo como presidente de honra, Dr. Paulo de Barros Carvalho, e professor homenageado, Dr. Marco Aurélio Greco, o Congresso acontece a fim de debater e expor suas ideias ao público, assuntos como Isonomia Tributária, Reforma do PIS e COFINS e Segurança e Certeza jurídico-tributário nos 30 anos da Constituição brasileira.

EVENTO: XVII Congresso de Direito Tributário em Questão

PERÍODO: de 29 de junho a 1º de julho de 2018

LOCAL: Centro de Eventos do Hotel Serra Azul, Gramado/RS

– Dia 29/06 (sexta feira):

13:00 Credenciamento e debates

18:00 Coffee Break e Sessão Solene de Abertura

-Dia 30/06 (sábado):

8h30min às 11h30min e 13h30min às 19h30min. – Painéis, conferência e mesa redonda

-Dia 03/07 (domingo):

9h às 12h. – Debates

