Começa instalação dos pilares da nova ponte em Piratini

O Daer começou, nesta semana, a construção dos pilares da nova ponte do Costa, na ERS-702. A estrada é o principal acesso a Piratini, ligando o município à BRS-293, no Sul do Rio Grande do Sul. A obra da nova travessia sobre o rio que leva o nome da cidade deve ser concluída ainda este ano. Ao todo, serão investidos 6,3 milhões de reais, com recurso proveniente da Cide.

Deixe seu comentário: