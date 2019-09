Começou nesta segunda-feira (30) em Dresden, no Leste da Alemanha, o julgamento de um grupo neonazista acusado de terrorismo e de encorajar uma insurreição no país. Oito membros do “Revolução Chemnitz”, com idades entre 21 e 32 anos, são acusados de “formar uma organização terrorista de extrema direita”. Os suspeitos foram presos há quase um ano.