Começa nesta quarta-feira (05/10) o 3º Festival Kino Beat com atrações gratuitas

Com 12 atrações de quatro países diferentes em uma programação totalmente gratuita, inicia nesta quarta-feira (05/10), a terceira edição do Festival Kino Beat em Porto Alegre. O evento é uma realização do Sistema Fecomércio-RS/ Sesc e do Kino Beat, com o apoio da Embaixada da Suécia no Brasil, Aliança Francesa, Instituto Goethe, Fundação Ecarta, Theatro São Pedro e Galeria Península. Até o dia 9 de outubro, o festival de música e performances audiovisuais ocorrerá no Teatro do Sesc Centro, no Instituto Goethe, no Theatro São Pedro, na Galeria Ecarta e Galeria Península. A curadoria e idealização do evento é do produtor cultural Gabriel Cevallos. Mais informações podem ser obtidas no Sesc Centro (Av. Alberto Bins, 665), pelo telefone (51) 3284-2070 e Facebook www.facebook.com/sescportoalegre.

A programação inicia com o espetáculo multimídia “Forças”, criado pelo grupo Medula, de Porto Alegre, especialmente para o Kino Beat, no Teatro do Sesc Centro (Av. Alberto Bins, 665). No mesmo dia ainda ocorrerá “A Festa Profunda”, na Galeria Península (Rua dos Andradas, 351). O trabalho é o resultado do laboratório de Performance realizado pelos artistas Marion Velasco (RS), Liana Padilha (RJ) e Bruno Mendonça (SP). Na quinta-feira (06/10), o Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n) receberá as apresentações “Quitland” e “Moon Wheel” ambos da Suécia, e com participatação dos porto-alegrenses da Taborda.

Já na sexta-feira (07/10), é a vez do Instituto Goethe receber a performance de Three Dreams, da japonesa Junko Wada e do alemão Hans Peter Kuhn. No mesmo dia, ocorrerá a abertura da exposição “The Dance Party”, na Galeria Ecarta, com sons de Érica Alves Live (SP), Posada (POA) e Nalu (POA). No dia 8, o gaúcho Marion Velasco, a carioca Liana Padilha e o paulista Bruno Mendonça se reúnem e fazem “A Festa Profunda”, na Galeria Península. No mesmo dia, o francês Alex Augier apresenta a performance de “oqpo_oooo” e o paulista Matheus Leston traz seu trabalho “Menos”, no palco do Teatro do Sesc Centro. E para encerrar a programação, no domingo (09/10), o francês Vincent Moon apresentará “et/errances”. Confirma a programação completa abaixo.

O Kino Beat é um festival de música, performances audiovisuais multimídia e artes integradas. A partir dos pilares, imagem (kino) e som (beat), apresenta artistas e atividades multidisciplinares que utilizam de alta e baixa tecnologia para a criação de seus trabalhos. O experimental, o sensorial e a imersão são premissas para a composição da programação, assim como a busca por novas possibilidades e conexões artísticas. O objetivo é propor experiências, surpreender, desafiar e ser um agente estimulador para artistas locais e um ponto de conexão com o mundo.

Comentários