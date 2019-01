Começa nesta quarta-feira (16) a Cavalgada da Costa Doce

Este ano a Cavalgada da Costa Doce está comemorando 20 anos e para registrar esta data os cavalarianos irão refazer o trajeto que os Farroupilhas realizaram, em setembro 1835, dando início a Revolução Farroupilha em que foram em busca dos ideais de liberdade e igualdade.

Após as solenidades que serão promovidas pela Prefeitura de Guaíba, os cavaleiros percorreram cerca de 330 km pela Costa Doce até a cidade de Pelotas, numa verdadeira demonstração de preservação da nossa história e da nossa identidade cultural.

Programação

06h30min – Saída – Guaíba – para Porto Alegre-RS.

Para junção ao Piquete de Cavaleiros do CTG Estância da Azenha, que juntamente com o Piquete dos Cavaleiros da Costa Doce, formado por cavaleiros de diversas entidades, seguirão em desfile para os locais dos atos comemorativos a 20ª edição da Cavalgada Cultural da Costa Doce.

Roteiro de desfile por Ruas e Avenidas de Porto Alegre:

Saída: Desembarque no Gasômetro, 3 km até o Palácio Piratini.

Retorno: do Palácio Piratini, 2 km até o embarque no Gasômetro.

Percurso:

Tempo do percurso e solenidades: 2h30min

Gasômetro, Av. Pres. João Goulart, Loureiro da Silva (passar em frente à Câmara de vereadores), Vasco Alves, Washington Luiz, Duque de Caxias (Palácio Piratini), Praça Mal. Deodoro, largo João Amorim, Rua Riachuelo, R. General Câmara, Av. Mauá, Gasômetro.

10 h – Chegada: Palácio Piratini – Porto Alegre – RS.

Solenidades Oficiais com o Governador do RS Eduardo Leite

12h15min. – Solenidade Sítio Histórico

Desembarque do Grupo de Cavaleiros e desfile até o local do CIPRESTE histórico:

Momento Cívico, solenidades promovidas pela municipalidade de Guaíba, Prefeito – Secretariado, seus convidados, e saída dos cavaleiros para o local do almoço festivo na Associação Cultural Bento Gonçalves.

14h30min – Saída da Associação Cultural Bento Gonçalves, visita de cortesia à Celulose Rio-grandense.

15h30min – Saída da Celulose Rio-grandense, para solenidades no Local histórico da Prainha, marco do embarque dos Farrapos dia 19 de setembro de 1835, para a tomada da capital Porto Alegre, em 20 de setembro de 1835.

16h30min – Delegação participante das solenidades segue rumo à cidade da Barra do Ribeiro – CTG Pealo da Tradição – sede dos Piquetes, local de recepção e concentração dos cavaleiros, para a participação na 20ª edição da Cavalgada Cultural da Costa Doce de 17 até 27 de janeiro de 2019.

Serão percorridos os seguintes municípios: Barra do Ribeiro em direção à Tapes, Arambaré, Camaquã, São Lourenço do Sul, Turuçu, Pelotas.

