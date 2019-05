Começa nesta quarta-feira (22) o 12º Fórum Internacional de TI Banrisul

Inicia amanhã (22), no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, o 12º Fórum Internacional de TI Banrisul. Com o tema “Inovação e Transformação Digital: o impacto nos modelos de negócios”, o fórum segue a tradição de discutir as inovações e tendências tecnológicas, sociais e de mercado. O evento segue até a quinta-feira (23).

Além da programação oficial de palestras (que pode ser acessada em www.forumtibanrisul.com.br), atrações de robótica e realidade virtual serão expostas para interação com o público. Entre eles, o robô Cruzr, criado pela empresa chinesa Ubbtech, que reconhece pessoas e objetos e que pode até ser utilizado como recepcionista de hotel ou guia de museu.

Também serão apresentados no evento os androides da Realbotix, robôs realistas em formato humano com habilidades de conversação, atividades de ensino e resolução de problemas, desenvolvidos para interagir com pessoas tanto em atividades empresariais quanto residenciais. No Espaço Tecnologia, os visitantes poderão se divertir em um simulador de corrida de carro com óculos de realidade virtual.

Espaço B.IT³

Além da programação oficial do Fórum, o evento conta com o Espaço B.IT³ (de Banrisul Inovação, Ideia, Informação; Transformação, Tendências e Tecnologia), que oferecerá diversas minipalestras, apresentadas por representantes de empresas de TI. Assuntos como computação em nuvem, escola de hackers, smart spaces e vídeo analytics serão tratados no auditório alternativo com capacidade para até 35 pessoas.

O Fórum

O Fórum Internacional de TI Banrisul foi criado em 2008, ano em que o Banrisul completou 80 anos de existência. Desde então, consolida-se como um dos principais eventos brasileiros para análise e debate sobre as tendências de mercado. Seus painéis abordam os diversos aspectos e visões de temas contemporâneos de grande importância, reunindo em Porto Alegre especialistas nacionais e estrangeiros de diferentes áreas, para uma discussão sobre os caminhos presentes e futuros do mercado e as perspectivas para governos, bancos, grandes empresas.

