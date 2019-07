Começa nesta quinta-feira a última fase de instalação das barreiras de concreto no corredor de ônibus da avenida Protásio Alves, em Porto Alegre

Está previsto para esta quinta-feira o início das obras da prefeitura de Porto Alegre para instalação de barreiras de concreto no corredor de ônibus da avenida Protásio Alves. Ao todo, serão 814 unidades, no trecho de 1,6 quilômetro entre o Hospital de Clínicas (bairro Rio Branco) e o Colégio Santa Inês (Petrópolis).

E será justamente a estação mais próxima ao Clínicas a primeira a receber a estrutura, em um serviço que deve durar até este domingo. A operação servirá como um teste para a colocação das demais barreiras, sempre de quinta-feira a domingo. Segundo a Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana), essa logística será reprogramada se houver grande impacto no trânsito.

“A equipe técnica da secretaria organizou o cronograma inicial de forma que os deslocamentos de veículos e pedestres nas áreas com obras tenham o menor impacto possível, utilizando os finais de semana”, ressalta o titular da pasta, Marcelo Gazen. A previsão é de que sejam necessários aproximadamente três meses para a instalação nas seis estações.

Detalhes técnicos

Do tipo “new jersey”, as barreiras são produzidas com concreto armado de alta resistência a colisões. A sua principal função é separar os corredores de ônibus em relação ao restante do fluxo, garantindo maior segurança aos passageiros, tanto no trânsito quanto nas estações – que terão o seu funcionamento interrompido durante a execução das obras.

A remobilização da obra e o início dos trabalhos foi definida após a publicação de um termo aditivo de prazo na edição da última sexta-feira do Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre. Os serviços da empresa responsável, Construtura Gripeng, já receberam pagamento de R$ 522,6 mil. Conforme o Executivo Municipal, 98% desse trabalho já está concluído.

(Marcello Campos)

