Começa nesta quinta-feira, em Porto Alegre, a Semana Municipal da Consciência Negra

Com o tema “Fortalecendo a Luta Contra o Extermínio da Juventude Negra”, começa nesta quinta-feira em Porto Alegre a 29ª Semana Municipal da Consciência Negra. A programação abrange diversas atividades a partir das 9h, com uma ação do Sine Municipal para entrevistas diretas de emprego na Associação Comunitária do Quilombo do Areal (rua Luiz Guaranha nº 50, bairro Menino Deus).

Já a cerimônia de abertura oficial da semana está marcada para as 18h30min no CRN (Centro de Referência do Negro) Nilo Feijó, localizado na avenida Ipiranga nº 310). Até o dia 20, a iniciativa envolve uma série de shows, palestras e roda-de-capoeira, dentre outras ações.

A Semana da Consciência Negra é uma promoção da Unidade dos Direitos da Igualdade Racial da SMDE (Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Esporte) em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos do Povo Negro e outros agentes sociais. Na avaliação do titular da pasta, Moisés Fraga Gonçalves, abrir a semana com oportunidades de emprego é um diferencial da programação de 2019.

“Dar acesso à independência financeira da população negra de Porto Alegre através do trabalho é um sinal de respeito e igualdade, além de preservar a autoestima dos cidadãos”, salienta.

Já o coordenador da Unidade dos Direitos da Igualdade Racial, Rodimar Silva da Silva, destaca a participação da sociedade civil na organização da Semana: “Criamos um grupo de trabalho e atuamos juntos, cada um colaborando um pouco para que o resultado seja esta programação diversificada”.

São apoiadores da 29ª Semana Municipal da Consciência Negra a Associação Negra de Cultura, Associação Satélite Prontidão, Congregação em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras, Club do Samba, Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra do RS (Codene), Expresso Black, Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais, Kilombo da Arte, Movimento Negro Unificado, Mocambo, Pai Paulinho do Xoroquê, Rede de Feiras Livres Todos os Tons de Negras.

Como surgiu

O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro, instituído pela lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. Este dia está incluído na Semana da Consciência Negra e tem como objetivo uma reflexão sobre a introdução dos negros na sociedade brasileira.

A data foi escolhida em homenagem a Zumbi dos Palmares, que morreu em 20 de novembro de 1695, lutando pela liberdade do seu povo. Líder do Quilombo dos Palmares, ele foi um personagem que dedicou a sua vida lutando contra a escravatura no período do Brasil Colonial. Um quilombo é uma região que tinha como função lutar contra as doutrinas escravistas e também de conservar elementos da cultura africana no Brasil.

Dia 14

9h – Entrevistas de emprego com Sine Municipal e empresas parceiras (Associação Comunitária Quilombo do Areal – Luiz Guaranha 50, Menino Deus);

18h30 – A abertura oficial – ritual Axé Povo de Terreiro – Centro de Referência do Negro- Nilo Feijó – avenida Ipiranga, 310. Apresentação da artista Naiara Silveira; Grupo Dandaras; Feira de Afroempreendedores.

Dia 19

10h – Palestra de Karen Santos – “Mulher Negra o Mundo Corporativo”. Sine Municipal – esquina das avenidas Sepúlveda e Mauá (Centro Histórico);

14h – Promoção da Saúde da População Negra. Largo Zumbi dos Palmares – Cidade Baixa. Equipe Técnica do Sine Municipal – Roda de conversa sobre mercado de trabalho e agendamentos para emissão da Carteira do Trabalho. Feira de Afroempreendedores, Ônibus Brincalhão (atividades esportivas para crianças), Roda de Saberes (cultura africana, lembranças e histórias da ancestralidade com mestres Griôs) e Memorial Negro;

15h – Roda de Capoeira, Apresentação das bandas Phuro Astrale e Banda Choro, Samba e& Cia.

Dia 20



14h – Sine Municipal – Roda de conversa sobre o mercado de trabalho e agendamento para emissão de Carteira de Trabalho. Feira de Afroempreendedores no Largo Zumbi dos Palmares – Cidade Baixa, Ônibus Brincalhão (atividades esportivas para as crianças),

Painel “Fortalecendo a Luta Contra o Extermínio da Juventude Negra”, “Integrando Saberes (histórias da ancestralidade negra)”.

15h – Projeto Livro Andarilho;

20h – Marcha Zumbi dos Palmares; Show de Preta Guedes e Baile Black do Expresso Black.

(Marcello Campos)