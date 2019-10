Começa nesta quinta-feira mais um “Natal Luz” de Gramado, com expectativa de 2 milhões de turistas em quase três meses de eventode evento

A partir desta quinta-feira, a cidade de Gramado (Serra Gaúcha) recebe o 34º “Natal Luz”. O evento de abertura está marcado para as 18h30min no Palácio dos Festivais, com apresentação da Orquestra Sinfônica local e a chegada do Papai Noel, destaques iniciais de uma programação que vai até o dia 12 de janeiro, com opções pagas e gratuitas.

Ao todo, serão 400 atividades como shows, desfiles, paradas, concertos e apresentações teatrais, em 81 das de evento. A organização, a cargo da autarquia municipal Gramadotur, espera um público superior ao verificado nas edições anteriores, algumas das quais chegaram a atrair mais de 2 milhões de turistas no período.

“A decoração temática que chegou às ruas, praças, rótulas e pórticos mostra que o ‘Natal Luz’ será sucesso”, garante o site oficial www.natalluzdegramado.com.br. O evento tem quatro grandes espetáculos regulares, ao menos duas vezes por semana – “A Lenda do Bosque de Natal”, “Illumination” e “A Magia de Noel” – ou diariamente, no caso do “Show de Acendimento”.

Rede hoteleira

Segundo as autoridades locais, ao menos 90 mil bilhetes já foram vendidos de forma antecipada, o que reforça mais uma vez a procura por estabelecimentos como hoteis e pousadas, com uma ocupação projetada em cerca de 75%. Isso na média geral do “Natal Luz”, porque esse índice deve crescer nos feriados e fins de semana, por exemplo, podendo atingir lotação total em alguns momentos.

(Marcello Campos)