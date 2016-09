Começa nesta quinta-feira o festival “Sul em Dança” em Novo Hamburgo

Com recorde de números, o Sul em Dança apresenta sua 14ª edição, pela primeira vez no Teatro da Feevale, em Novo Hamburgo. De quinta-feira (22) até 30 de setembro, mais de 4,5 mil bailarinos e estudantes sobem ao palco para encantar e levar a cultura da dança para o público.

As modalidades apresentadas nesta edição são: Ballet Clássico, Jazz, Dança Contemporânea, Danças Urbanas, Danças Folclóricas, Dança do Ventre e Estilo Livre.

O Espetáculo de Abertura, na sexta-feira (23), além da coreografia especial criada para o Festival, que tem como tema nessa edição “Transformação” , conta com a participação de convidados e grupos premiados na edição de 2015. Após o Espetáculo de Abertura, iniciam as apresentações na modalidade Danças Urbanas.

O corpo de jurados do Festival conta com nomes de peso no cenário da dança nacional como Janice Botelho, coreógrafa conhecida nacionalmente; Mariza Estrella, ex-diretora da Cia Jovem do Teatro Municipal Rio de Janeiro e atual diretora do Centro de Dança Rio; Octávio Nassur, idealizador e coordenador geral do FIH2 Festival Internacional de Hip Hop, de Curitiba; Tatiana Sanchis, coreógrafa paulista, professora e bailarina profissional; Cristina Cará, prêmio de coreógrafa revelação no Festival de Dança de Joinville; e Filipi Ursão, coreógrafo carioca, possui trabalhos no Rock in Rio RJ 2015 e Rock in Rio USA 2015 (Las Vegas).

PROGRAMAÇÃO 2016

22/9 – Montagem e ensaios Espetáculo Abertura

23/9 – 18h: Solenidade e Espetáculo de Abertura, com participação especial de bailarinos convidados e destaques de 2015. Início das apresentações Danças Urbanas

24/9 – 17h: Jazz, Dança Contemporânea e Danças Urbanas

25/9 – 17h: Ballet Clássico de Repertório, Ballet Clássico, Jazz e Danças Urbanas

26/9 – 18h: Ballet Clássico de Repertório, Ballet Clássico e Jazz

27/9 – 18h: Ballet Clássico de Repertório, Ballet Clássico, Jazz e Dança Contemporânea

28/9 – 17h: Mostra de Dança Estudantil e de Projetos Sociais, Ballet Clássico, Jazz e Dança Contemporânea

29/9 – 17h: Mostra de Dança Estudantil e de Projetos Sociais, Dança do Ventre, Danças Folclóricas e Estilo Livre

30/9 – 18h: Estilo Livre, Espetáculo de Encerramento e Premiações

Sul em Dança 2016

Teatro Feevale

De 22 a 30 de setembro

Ingressos: R$ 20 (no local)

