Começa nesta segunda-feira (16/01) o 7º Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas. Evento se estende até 27 de janeiro com espetáculos totalmente gratuitos

A partir desta segunda-feira (16/01), os casarios antigos, teatros, igrejas, ruas e parques de Pelotas serão palco do 7º Festival Internacional Sesc de Música. Até 27 de janeiro, a cidade estará cercada pelo encanto da música de concerto. Serão 12 dias de programação com 47 espetáculos e 23 cursos de música, com participantes de 16 nacionalidades, reunindo mais de 450 profissionais. Para as apresentações no Theatro Guarany é preciso retirar ingressos antecipadamente no Sesc Pelotas (Rua Gonçalves Chaves, 914). Haverá transmissão online dos espetáculos de abertura e encerramento, dias 16 e 27, a partir das 20h30, pelo site www.sesc-rs.com.br/festival.

Entre os destaques da programação está “Clássicos do Jazz”, com a Orquestra de Câmara do Festival e a solista Debora Neto, dia 21, na Praia do Laranjal. Os recitais de professores, que ocorrem na Bibliotheca Pública Pelotense, sempre às 19h, trazem grandes nomes de diversas nacionalidades, como Brasil, Argentina, Áustria, Japão, Uruguai, Alemanha, Rússia, Itália, Bulgária, Eslovênia, França e Estados Unidos. Além do encerramento, dia 27 de janeiro, no Largo do Mercado Central, que será com a Orquestra Acadêmica do Festival e os solistas Eiko Senda, Flávio Leite e Frederico Sanguinetti. Confira abaixo a programação completa.

As classes que reunirão cerca de 270 alunos são: Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo, Flauta, Oboé e Corne Inglês, Clarinete, Fagote, Trompa, Trompete, Trombone Tenor, Trombone Baixo, Tuba, Saxofone, Eufônio, Harpa, Percussão, Violão Clássico, Canto Lírico, Piano, Composição, Prática de Orquestra e de Banda Sinfônica. O Festival conta com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Pelotas, das Universidades Federal e Católica, Faculdade Senac, Unisinos, Ospa, Bibliotheca Pública Pelotense, Expresso Embaixador, EcoSul, Refrigerante Biri e Café 35. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site www.sesc-rs.com.br/festival.

INGRESSOS – Para conferir as apresentações que ocorrem no Theatro Guarany é necessária a retirada de ingressos, antecipadamente. Sugere-se a doação de um quilo de alimento não-perecível (os alimentos serão direcionados a entidades sociais cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc). As entradas são limitadas e cada pessoa poderá retirar um par de ingressos por apresentação, conforme cronograma: dias 13, 14, 16 e 17/01 – retirada de ingressos para espetáculos de 16, 17/01; dias 16, 17, 18, 19, 20 e 23/01 – retirada de ingressos para espetáculos de 18, 19, 22 e 23/01; dias 23, 24, 25 e 26/01 – retirada de ingressos para espetáculos de 24, 25 e 26/01. Os ingressos serão distribuídos no Sesc Pelotas (Rua Gonçalves Chaves, 914), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e sábado, das 8h às 12h.

