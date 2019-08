Começa nesta segunda o pagamento da primeira parcela do 13º dos aposentados

O pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta segunda-feira (26). O depósito será realizado entre os dias 26 de agosto e 6 de setembro, na folha mensal de pagamentos do INSS, seguindo o mesmo calendário dos benefícios de agosto.

De acordo com o INSS, cerca de 30 milhões de beneficiários terão direito à primeira parcela. Essa liberação de recursos deve injetar cerca de R$ 21,9 bilhões na economia neste terceiro trimestre.

Tem direito ao 13º quem recebeu os seguintes benefícios durante o ano:

Aposentadoria de qualquer natureza;

Auxílio-acidente;

Auxílio-doença;

Auxílio-reclusão; Pensão por morte;

Salário-maternidade.

No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido.

Não possui direito ao 13º salário aqueles que recebem:

Abono de permanência em serviço;

Amparo assistencial ao idoso e ao deficiente (BPC-LOAS);

Amparo previdenciário rural;

Auxílio suplementar por acidente de trabalho;

Pensão decorrente da Síndrome de Talidomida;

Renda mensal vitalícia (RMV);

Salário-família;

Servidor aposentado pela autarquia empregadora.

A segunda parcela do 13º será paga junto com o benefício de novembro, a partir do dia 25 daquele mês. Os valores serão depositados na conta corrente em que o segurado recebe o benefício mensal do INSS. Desde 2006, costuma acontecer a antecipação de metade do 13º salário, mas as decisões são tomadas anualmente. Este ano, no entanto, o governo editou uma medida provisória para tornar essa antecipação obrigatória.

