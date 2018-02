Começa nesta sexta-feira (16) a tradicional promoção Liquida Porto Alegre, com adesão de 3.200 estabelecimentos

Apesar do fechamento de inúmeros estabelecimentos comerciais nos últimos tempos, o Liquida Porto Alegre mantém otimismo e crescimento, com a adesão de novos lojistas à promoção do CDL POA, que acontece ininterruptamente há 22 anos, visando incentivar o comércio local no mês de fevereiro.

Segundo o presidente da entidade, Alcides Debus, a projeção para 2018 é de um incremento entre 3 e 4% nas vendas comparado a 2017, quando o montante final chegou a R$ 1,1 bilhão. Para este ano, os resultados em números deverão se equiparar, com a participação de 3.200 lojistas, devendo ofertar produtos com até 70% de descontos. Ele salienta que a promoção impacta além da região metropolitana, 14 municípios vizinhos, totalizando 25 milhões de consumidores.

Na visão do vice-presidente do CDL POA, Carlos Shmaedecke, “22 anos não é uma coisa comum. Estamos ajudando o lojista ao longo deste período e esta é a missão do CDL”.

O Liquida POA inicia nesta sexta-feira (16), reunindo seu bloco integrado por colaboradores, dirigentes de entidades e representantes de lojas participantes, juntamente com a bateria e passistas da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina. O grupo sairá da sede da entidade, às 11h e fará descida pela Rua dos Andradas até a Esquina Democrática, abrindo oficialmente o evento.

Como novidade, a CDL POA passa a contar com uma grande estrutura em pleno coração da cidade para promoção e divulgação da campanha. É a Casa do Liquida, localizada na praça XV, onde os lojistas poderão aderir à ação e comprar material de ponto de venda. Os consumidores, por sua vez, terão a possibilidade de consultar a certidão de débitos em seu nome, por meio do CPF, utilizando outros serviços como o Hi-Fi, por exemplo. O espaço fica disponível até o dia 26 de fevereiro, último dia do Liquida, sem fechar ao meio-dia.

Mas não fica nisso, outro diferencial da promoção de 2018 fica para um desfile de modas que será realizado na Casa do Liquida, dia 20, às 11h . O evento, organizado pela jornalista e diretora executiva do Grupo Nós Somos Moda e da Revista Style & Trends, Victoria Thomaz, já tem a participação confirmada das Lojas lebes, Rabusch, Gang, Caverna do Dino, Istar, Aduana e Confraria Masculina. A campanha publicitária teve produção da Querosene e o mote é o carnaval.

