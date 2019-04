Começa nesta sexta-feira o evento “Virada Sustentável”, com quase 200 atrações gratuitas em Porto Alegre

Evento já tradicional no calendário de mobilizações da ONU (Organização das Nações Unidas) para a importância de uma economia ecologicamente correta, a “Virada Sustentável” começa na próxima sexta-feira. Em Porto Alegre estão confirmadas 175 atrações até domingo, todas gratuitas e tendo a prefeitura pela primeira vez no papel de coorganizadora.

A maior parte das atividades serão desenvolvidas no Centro Histórico: Orla Moacyr Scliar, Praça Júlio Mesquita, Casa de Cultura Mário Quintana e Centro Cultural da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). O Parque da Redenção e a Vila Flores (Zona Norte) também estão no roteiro.

Marcando oficialmente o início dos três dias de Virada, às 9h desta sexta-feira o Theatro São Pedro receberá o seminário “Poa Inquieta”. Em destaque, especialistas nas áreas de economia criativa, inovação e sustentabilidade, colocando atenção nas questões que envolvem o futuro da capital gaúcha. As vagas são limitadas.

O ex-secretário da Cultura Vítor Ortiz, um dos coordenadores do evento, ressalta, ainda, a “Serenata Iluminada” na Redenção, a partir das 18h de sábado. Na edição do ano passado, a festa atraiu mais de 10 mil pessoas. Já na tarde de domingo, será a vez da “Pedalada da Virada”, com saída na praça Júlio Mesquita (próximo à Usina do Gasômetro).

“Se os governos locais não assumirem a questão dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU e que lastreiam esta edição do evento, nada vai acontecer”, destaca o secretário da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade), Maurício Fernandes. “Paralelamente, a agenda ambiental é da sociedade, não está só na mão do poder público. Por isso, a relevância da Virada Sustentável, para a discussão dos temas propostos.”

A ampla lista de atrações abrange campeonato de futebol, aula de yoga, atividades culturais para a gurizada, sarau, oficina de comida sustentável, aula de dança, música, circo, teatro e outras apresentações artísticas. A programação completa pode ser conferida em www.viradasustentavel.org.br/poa.

