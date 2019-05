Começa nesta sexta-feira o pagamento dos salários de maio dos servidores estaduais gaúchos

Nessa quinta-feira, o governo do Rio Grande do Sul anunciou o calendário de pagamento dos salários líquidos dos servidores do Executivo relativos ao mês de maio. Os contracheques de ativos, inativos e pensionistas abrangem 342.119 mil vínculos, totalizando R$ 1,2 bilhão, e já estão disponíveis no site www.servidor.gov.br

Os servidores com salários líquidos de até R$ 1.100 terão o valor creditado nesta sexta-feira, 31 de maio. Para quem recebe até R$ 3.500, a data é 11 de junho. Já os vencimentos de até R$ 8.000 têm pagamento previsto para 13 de junho. Por fim, no dia 19 serão feitos os depósitos de até R$ 12.000.

De acordo com estimativas do Tesouro do Estado, a quitação de todos os salários líquidos de maio deve ocorrer até o dia 21 de junho.

Também nesta sexta-feira, o governo deposita a quinta parcela do décimo-terceiro salário de 2018, em um montante total de R$ 130 milhões. Já os servidores celetistas receberão o benefício na próxima terça-feira, 4 de junho.

Mínimo regional

Após a aprovação pela Assembleia Legislativa neste semana, o governador Eduardo Leite sancionou o reajuste de 3,4% no salário-mínimo regional, a partir desta sexta-feira. O índice é retroativo a 1° de fevereiro, data-base do piso, e acompanha a inflação oficial do período.

– R$ 1.237,15: Trabalhadores na agricultura e na pecuária, nas indústrias extrativas, em empresas de capturação do pescado (pesqueira), empr

– R$ 1.294,34: Trabalhadores nas indústrias do mobiliário, nas indústrias químicas e farmacêuticas, nas indústrias cinematográficas, nas indústrias da alimentação, empregados no comércio em geral, empregados de agentes autônomos do comércio, empregados em exibidoras e distribuidoras cinematográficas, movimentadores de mercadorias em geral, no comércio armazenador e auxiliares de administração de armazéns gerais;

– R$ 1.346,46: Trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, nas indústrias gráficas, nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana, nas indústrias de artefatos de borracha, em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito, em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares, nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas;

Constam ainda nesse segmento os empregados de estabelecimentos de ensino e de entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional, marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, cozinheiros fluviais, taifeiros fluviais, empregados em escritórios de agências de navegação, empregados em terminais de contêineres e mestres e encarregados em estaleiros, vigilantes, marítimos do 1º grupo de Aquaviários que laboram nas seções de convés, máquinas, câmara e saúde, em todos os níveis (I, II, III, IV, V, VI, VII e superiores);

– R$ 1.567,81: Trabalhadores técnicos de nível médio, tanto em cursos integrados como subsequentes ou concomitantes.

(Marcello Campos)

