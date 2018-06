Começa nesta terça a 20ª Feira Nacional do Arroz

Começa nesta terça-feira (19), a 20ª Fenarroz (Feira Nacional do Arroz), que vai até o dia 24 de junho, no Parque Ivan Tavares, na rua Conde de Porto Alegre S/N, bairro Carvalho, em Cachoeira do Sul.

A programação técnica, organizada pelo Irga (Instituto Rio Grandense do Arroz), ocorre no auditório da Fenarroz nos dois primeiros dias da feira e conta com painéis, palestras e workshop sobre temas importantes relacionados à cultura do arroz.

O primeiro dia começa com o painel: “A Cultura da Soja como Aliada ao Sistema Produtivo Arrozeiro”. Palestram pela Emater, o engenheiro agrônomo Dirceu Nöller, que falará sobre como reduzir as perdas de grãos na colheita (14h) e a engenheira agrônoma Lenise Mentges, que apresentará sobre o manejo integrado de pragas em soja (14h40min). E pelo Irga, o engenheiro agrônomo José Fernando de Andrade, que ministrará a palestra “Alternativas de Culturas e Sistemas Produtivos para o Manejo de Plantas Daninhas” (15h40min) e o engenheiro agrônomo Ricardo Tatsch, que abordará sobre o manejo da cultura da soja para alta produtividade (16h30min).

O segundo e último dia de programação técnica terá pela manhã o workshop “Mercado e Exportação de Arroz” com debates e aspectos voltados a produção e o comércio. O diretor comercial do Irga, Tiago Barata, abordará as perspectivas de mercado (9h30min) e o diretor técnico da autarquia, Maurício Fischer, falará sobre os aspectos técnicos e produtivos da lavoura arrozeira no Rio Grande do Sul (10h10min). Além do gestor do Brazilian Rice, Gustavo Ludwig, que apresenta sobre o mercado externo e exportação de arroz (10h50min). Após, o secretário da Agricultura, Odacir Klein, apresentará o Cacisc ao meio-dia.

Os professores da UFSM administrarão as palestras seguintes. O professor Ezequiel Saretta falará a respeito dos fundamentos da engenharia de irrigação (13h15min). A professora Zanandra Boff de Oliveira fará uma apresentação sobre a necessidade de irrigação suplementar para a cultura da soja em Cachoeira do Sul (14h15min). O professor e doutor Lucas Ávila palestrará sobre planejamento estratégico para propriedades rurais (15h15min). Encerrando as atividades no auditório da Fenarroz, a palestra sobre o Exporta RS – Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.

