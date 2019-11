Começa neste mês o julgamento da gangue acusada de matar por espancamento um adolescente em Charqueadas

A 1ª Vara Judicial da Comarca de Charqueadas (Região Carbonífera) marcou para o dia 18 deste mês o início do júri popular dos nove acusados pelo assassinato do estudante Ronei Faleiro Júnior, 17 anos, em agosto de 2015. O adolescente morreu após ser espancado por uma gangue na saída de uma festa no Clube Tiradentes, no centro da cidade gaúcha.

São réus Peterson Patric Silveira Oliveira, Jhonata Paulino da Silva Hammes, Vinícius Adonai Carvalho Da Silva, Leonardo Macedo Cunha, Alisson Barbosa Cavalheiro, Volnei Pereira De Araújo, Matheus Simão Alves, Geovani Silva de Souza e Cristian Silveira Sampaio.

Conforme o MP (Ministério Público), eles respondem pelos crimes de homicídio qualificado (meio cruel e recurso que dificultou a defesa), três tentativas de homicídio contra outras pessoas no local, associação criminosa e corrupção de menores. São esperadas 22 testemunhas convocadas até agora por acusadores e defensores. Durante a instrução do processo, quase 40 pessoas já prestaram depoimento.

O acesso ao local do julgamento será restrito. Apenas familiares das vítimas poderão acompanhar o julgamento no local, em razão do processo ser conexo com outro, já julgado, da competência do Juizado da Infância e Juventude (que se trata de segredo de Justiça). A expectativa da magistrada é que o julgamento dure de quatro a cinco dias.

Ataque brutal

Conforme a denúncia do MP, por volta das 5h do dia 1º de agosto de 2015 o pai de Ronei foi buscá-lo na saída da festa organizada para arrecadar fundos para a formatura. O adolescente era um dos organizadores. Assim que ele e amigos chegaram à rua, foram alvo de agressões brutais, com socos, pontapés e golpes com garrafas.

O homem levou o filho a um hospital local, onde foi orientado a conduzi-lo até Porto Alegre, onde Ronei morreu quando chegava à Santa Casa de Misericórdia. A causa da morte foi hemorragia intracraniana e traumatismo.

A procuradoria conclui que o ataque foi motivado pela rivalidade da gangue com moradores de São Jerônimo, cidade-vizinha a Charqueadas e onde morava Richard Wienke, amigo de Ronei que era sido o alvo da gangue.