Começa neste sábado a 42ª edição da Expointer, maior feira do agronegócio na América Latina. Saiba como chegar ao evento no Parque de Exposições em Esteio

Deste sábado até o domingo que vem, o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre) oferecerá ao público mais de 400 atrações em diferentes segmentos. A maior feira do agronegócio na América Latina chega à sua 42º edição desde 1973, destacando o melhor da genética agropecuária, equipamentos e produção familiar, além de apresentações culturais durante os nove dias de evento.

A cerimônia simbólica de abertura dos portões está marcada para as 9h na praça central. Nos demais dias, o funcionamento ocorrerá das 8h às 20h30min para os pedestres (através dos portões 2, 3 e 6) e até as 20h para os veículos visitantes (no portão 15), mediante uma taxa de R$ 32 (já incluído o valor para o motorista). Motocicletas não são permitidas nos estacionamentos.

Os ingressos em geral custam R$ 13, com desconto para estudantes e idosos, que pagam R$ 6, mediante apresentação de documento compatível. Já para os menores de 6 anos e os maiores de 65, a entrada é franca. Para chegar ao parque, localizado no quilômetro 13 da rodovia BR-116, há diferentes opções, conforme detalhado a seguir.

Transporte

Quem sair de carro a partir de Porto Alegre ou Canoas, deve seguir pela BR-448 e, no quilômetro 4 da estrada, entrar em um acesso direto aos portões do parque Assis Brasil. Essa é a sugestão da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Já por dentro de Canoas, a recomendação é trafegar pela avenida Guilherme Schell e costear a linha do Trensurb até o acesso aos portões do parque.

Pela BR-116, é preciso acessar a via lateral antes da Petrobras e seguir até a rótula em frente ao portão principal da Petrobras. Em seguida, contornar a rótula e acompanhar as orientações das placas indicativas. Também é possível seguir pela pista principal da rodovia, passar em frente ao parque da Expointer (o acesso ao parque sob o viaduto estará fechado durante a maior parte do dia) e então dirigir pela via lateral até o viaduto no quilômetro 254 da RS-118, fazendo o retorno e acessando a via lateral no outro sentido, observando as placas.

Já para quem sair da região do Vale do Sinos, a orientação da PRF é que o condutor utilize a pista central da BR-116, passe sobre o viaduto de acesso a Esteio e prossiga até a saída da BR-116 rumo à avenida Guilherme Schell (em frente ao parque). O passo seguinte é cruzá-la e seguir à esquerda para o acesso aos portões da feira.

Pela via lateral da BR-116, deve ser acessada a pista principal, cruzando em seguida o viaduto ou continuando até a rótula sob o viaduto, antes de trafegar pela avenida Guilherme Schell, passando em frente ao parque para logo depois acessar o portão 15.

Visitantes e participantes do evento também contam com a alternativa do transporte público. Em operação das 5h às 23h30min e com intervalos de sete minutos nos horários de pique, o metrô é uma das principais opções de deslocamento para a Expointer e, por causa do fluxo intenso durante o evento, a empresa confirmou que oferecerá um número maior de viagens, além de reforçar o número de funcionários. A empresa sugere que o passageiro já adquira antecipadamente a passagem de volta – o custo unitário é de R$ 4,20.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: