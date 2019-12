Rio Grande do Sul Começa neste sábado a divulgação da balneabilidade das praias gaúchas

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Serão monitorados 92 pontos em 43 municípios Foto: Divulgação Projeto Balneabilidade (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) inicia neste sábado (21) a divulgação da balneabilidade das águas das praias gaúchas. Serão monitorados 92 pontos em 43 municípios.

O Projeto Balneabilidade faz parte do RS Verão Total, que contempla as ações do governo na temporada 2019/2020. Serão instaladas placas informativas em pontos com coleta e análise da água.

Para analisar as condições bacteriológicas nas praias e balneários, a Fepam utiliza o parâmetro Escherichia coli. A presença desta bactéria sugere a possibilidade de haver, naquele local, micro-organismos intestinais capazes de provocar doenças.

