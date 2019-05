Começa neste sábado em Porto Alegre mais uma edição da Semana do Meio Ambiente

Um dos itens mais tradicionais do calendário de eventos de Porto Alegre, a Semana do Meio Ambiente tem mais uma edição (trigésima-quita) a partir deste sábado. A programação elaborada pela prefeitura inclui palestras, capacitação para professores da rede pública municipal, trilhas em parques, contação de histórias, feira de troca de livros e o plantio de mais de 200 mudas de árvore, dentre outras atividades

Já no domingo, um palco será montado ao lado da Usina Gasômetro para a cerimônia oficial de abertura, às 10h. Em destaque, diversas atividades culturais como peça teatral, apresentação da Banda Municipal e performances musicais de DJs.

A iniciativa prossegue até o próximo sábado, sempre com ações de reforço à importância do engajamento do cidadão para que algumas das principais pautas do setor. Dentre elas está o cumprimento do “Pacto de Prefeitos pelo Clima e Energia”, firmado junto à Associação de Governos Locais.

“As ações propostas congregam com o conteúdo do documento “17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU-Agenda 2030”, ressalta o titular da Smams (Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade), Maurício Fernandes. “O objetivo é atuar para um equilíbrio entre as três dimensões do desenvolvimento sustentável, que são a econômica, a social e a ambiental. Todos somos atores relevantes no âmbito da proteção ao ambiente.”

Sábado

– 9h30mim: Workshop Bicicleta, Arte e Comunicação com a jornalista e documentarista Denise Silveira;

– 17h: Pedalada no Parque da Redenção, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente (Realização: Café Fon Fon).

Domingo

– 10h: Cerimonial de Abertura;

– 11h: Apresentação de peça teatral destinada a sensibilizar o público quanto à importância da gestão correta dos resíduos;

– 11h45min: Distribuição de Cartilhas sobre o assunto;

– 10h: Campanha do Agasalho, com ponto de coleta de donativos no ponto da Usina do Gasômetro;

– Meio-dia: Feira de Adoção de Cães; projeto “Trilhando os Parques” (Redenção); performance de DJs; distribuição de material informativo sobre a preservação do meio ambiente;

– 14h: Exposição do Relógio Humano; atividade de sensibilização quanto ao uso de ervas medicinais e condimentos para proporcionar melhor saúde e bem-estar (distribuição e informações ao público); Feira de Artesanatos Sustentáveis e Produtos Reaproveitados;

– 14h30min: Distribuição de Mudas Ornamentais; Informações quanto à preservação e cuidados com a

arborização urbana;

– 16h: Concentração PedAlegre (Circuito pela Mobilidade Mais Limpa);

– 16h15min: Apresentação da Banda Municipal de Porto Alegre;

– 17h30min: DJs + Informes orientativos quanto à preservação do meio ambiente.

(Marcello Campos)

