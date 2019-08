Começa neste sábado no bairro Cidade Baixa a Semana do Patrimônio Cultural de Porto Alegre

Uma apresentação musical do Ipdae (Instituto Popular de Arte-Educação) abre oficialmente neste sábado a Semana do Patrimônio Cultural de Porto Alegre. O evento, com entrada franca, está marcado para as 17h no Museu Joaquim Felizardo, na rua João Alfredo nº 582, bairro Cidade Baixa. Promovida pela CMC (Coordenação da Memória Cultural) da Secretaria Municipal de Cultura, a programação prossegue até o dia 24, abrangendo atividades como seminário, caminhada guiada, roda de conversa, oficina, workshop e exibição de filme.

O evento anual, que começou a ser realizado em 2017, começa no Dia Nacional do Patrimônio Cultural, 17 de agosto. A data marca o nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade (1898-1969), patrono do patrimônio cultural brasileiro. A edição deste ano está inserida no âmbito do Dia do Estadual do Patrimônio Cultural, implementado na mesma data pela Sedac (Secretaria de Estado da Cultura).

O titular da CMC, José Francisco Alves, ressalta a ampliação da agenda do evento neste ano, com atividades em praças, ruas e instituições da prefeitura e governo do Rio Grande do Sul, bem como em espaços privados da capital gaúcha: “Além dos recursos municipais, contamos com o apoio da Sedac, Shopping Total e Unimed, o que viabilizou atrações especiais como o seminário “Arte e Monumentos como Patrimônio Cultural” e a exposição “Monumentos e Arte: a História da Cidade em Risco”.

“Com isso, amplia-se os públicos atingidos pelo evento, que envolverá de adolescentes em situação de risco, portadores de necessidades especiais e terceira idade, a especialistas em patrimônio cultural, arquitetura, artistas e restauradores”, complementa o especialista.

Caminhada

As atividades começam com mais uma edição, na Cidade Baixa, do projeto “Viva Porto Alegre a Pé”. O encontro dos participantes está marcado para as 15h, no Centro Comercial Nova Olaria (rua Lima e Silva nº 776, com estacionamento no local). Boa notícia para uns, má para outros, o fato é que as inscrições já estão encerradas.

As orientadoras da atividade são Ana Margarida da Fontoura Xavier, arquiteta, artista plástica, especialista em Patrimônio Cultural em Centros Urbanos pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), servidora aposentada da SMC, e Suzana Pohia, jornalista, dramaturga e especialista em Teoria e Prática na Formação do Leitor, pela mesma instituição.

Área urbana das antigas olarias, da Ilhota, dos carnavais de rua e de outros aspectos que já não existem mais, a Cidade Baixa é um dos dois principal bairros boêmios de Porto Alegre (junto com o Moinhos de Vento), devido à concentração de bares, restaurantes e casas noturnas.

Além disso, espaços culturais como cinemas, teatros, livrarias, museu, galerias de arte, antiquários, briques e brechós compõem o cenário local. Os casarios em diversas ruas, com casinhas de “porta-e-janela” e sobrados ecléticos, dentre outras características, somados à vida diurna, conferem a essa paisagem valores materiais e imateriais que só a Cidade Baixa tem.

(Marcello Campos)

