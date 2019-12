Notas Mundo Começa no Nepal festival em que animais são sacrificados

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Seguidores do hinduísmo começaram nesta terça-feira (3) a matar milhares de búfalos, no que é considerado o maior sacrifício de animais do mundo, realizado a cada cinco anos em uma área remoto do Nepal, apesar das pressões para acabar com o ritual. O Festival Gadhimai começou nas primeiras horas da madrugada com segurança reforçada.

