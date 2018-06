Começa o 14º Congresso da Federasul

A Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul) promove, a partir desta sexta-feira (8), seu 14º Congresso, com o tema “Desenvolver e Transformar”. O evento, organizado para receber empresários, lideranças e governantes, visa ser um espaço de debate sobre o contexto político e econômico nacional, além de propor alternativas para o progresso do estado.

Dentro da programação do primeiro dia, o Congresso da Federasul vai trazer o painel “Como construir um Rio Grande do Sul livre e favorável ao desenvolvimento?”, com pré-candidatos ao Palácio Piratini; além de ouvir o desembargador, representante da Justiça Federal no TRF-SP, Fábio Pietro, e o economista do BTG Pactual, João Scandiuzzi, sobre a “Conjuntura Brasileira”.

