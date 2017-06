ComeÃ§a o 1Âº FÃ³rum Estadual de BiogÃ¡s e Biometano

Palestras e debates sobre a cadeia do biogás e biometano no RS e no Brasil integram o 1º Fórum Estadual de Biogás e Biometano que teve sua abertura às 9h30 desta terça-feira (13) em Caxias do Sul. O UCS Teatro já encontra-se lotado com autoridades, estudantes e pesquisadores, especialistas do setor e representantes de instituições de ciência e tecnologia.

A abertura do evento contou com a presença do secretário adjunto de Minas e Energia, José Francisco Pereira Braga, do reitor da UCS (Universidade de Caxias do Sul ) Evaldo Kuiava, o diretor regional do Senai/RS, Carlos Artur Trein, entre outras autoridades setoriais.

