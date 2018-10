Começa o jogo da queda de braço

Os assessores mais próximos do presidente eleito, Jair Bolsonaro, começam a mostrar que adotarão uma expressão: é preciso governar o governo. Nas esferas do poder significa administrar sem se perder no caminho, diante da imensa máquina do setor público. Sabendo que as cobranças começarão logo após a posse, a nova gestão reduzirá o número de ministérios dos atuais 29 para 16. Já foram 39 em 2014. A ampliação e o descontrole ocorrem por pressão de partidos aliados. Afinal, o mando fascina.

Bolsonaro deve atender ao PSL e ao PRTB do vice Hamilton Mourão. A linha adotada ontem é um recado aos demais partidos. Não quer transformar o quadro ministerial em ônibus, onde sempre cabe mais um no corredor.

Posição de grandeza

O deputado estadual reeleito Luiz Fernando Mainardi, líder da bancada do PT, foi à tribuna no começo da sessão plenária de ontem. Alguns itens do pronunciamento: 1º) os eleitores petistas fizeram migração sensata no 2º turno, votando em Eduardo Leite e se tornaram fiel da balança. 2º) O objetivo era derrotar o candidato José Ivo Sartori e seu projeto de governo. 3º) O apoio a Leite se deu porque assumiu o compromisso de não privatizar estatais. 4º) Pessoalmente, está disposto a colaborar com a nova gestão do Palácio Piratini, quando houver convergências.

Em aparte, o deputado Frederico Antunes, do PP, cumprimentou Mainardi, porque nunca tinha visto, em cinco mandatos na Assembleia Legislativa, um parlamentar de oposição ficar à disposição de um novo governo.

Não admite

Na tribuna da Assembleia, ontem, o deputado Edson Brum, do MDB, declarou que votará contra o projeto que pretende manter a elevação do ICMS. Alega que o candidato Eduardo Leite, durante a campanha eleitoral, atribuiu as dificuldades de Sartori “à necessidade de controle no fluxo de caixa”. Em janeiro, espera que aplique o controle.

Deu sorte

Em novembro e dezembro, o Centro de Treinamento da Procergs, na Zona Sul de Porto Alegre, será mais uma vez a base para a equipe do futuro governo estadual. Em 1969, quando ainda era sede campestre do Banrisul, serviu como concentração da seleção brasileira, treinada por João Saldanha, que conquistou a Copa do Mundo no México.

À espera da chance

Os suplentes da bancada estadual do PSDB acompanham com lente de aumento a escolha dos integrantes do primeiro escalão do governo. O primeiro da lista é Faisal Karam, ex-prefeito de Campo Bom, que obteve 23.693 votos; o segundo, Adilson Troca, atual deputado, que somou 19.490 votos; em terceiro, está Gilberto Cezar, vice-prefeito de Canela, que alcançou 19.279 votos.

Lentidão

Começou a tramitar em 2009, e ainda não foi à votação em plenário, projeto que garante autonomia à Polícia Federal. Atualmente, está subordinada ao Ministério da Justiça, que tem o poder de promover cortes orçamentários e impedir operações. Com isso, torna-se vulnerável às interferências políticas, impedindo o combate ao crime organizado e a corrupção de forma mais efetiva.

Serviços prestados

A atuação da Polícia Federal eliminou expressões que eram comuns no noticiário de Política: escutas telefônicas ilegais, montagem de dossiês anônimos, acesso clandestino a documentos, tráfico de influência e corrupção solta.

Dinheiro jogado fora

Pode competir ao título mundial dos desperdícios: do total de 39.894 contratos de obras federais em todo o País, o Tribunal de Contas da União localizou 14.403 inacabadas ou paralisadas.

Os irresponsáveis não podem ficar impunes.

Onda prossegue

Como se as eleições ainda não tivessem terminado, as notícias falsas, envolvendo candidatos, continuam circulando pelas redes sociais.

Há 95 anos

A 31 de outubro de 1923, ocorreu conflito com oito mortos e 80 feridos. Foi no Grande Hotel, esquina da Andradas com Caldas Júnior, em Porto Alegre. Os maragatos saudavam o ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, mediador do Pacto de Paz de Pedras Altas, quando houve provocação de apoiadores do governador Borges de Medeiros e investida de policiais armados.

Duas verdades

Ouvido ontem numa roda de amigos em que o assunto era política: “Democracia não é apatia e radicalismo não é ideologia”.

Deixe seu comentário: