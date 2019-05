Começa o prazo para funcionário da Caixa aderir a Plano de Demissão Voluntária

Começou nesta segunda-feira (20) o prazo para funcionários aderirem ao PDV (Programa de Demissão Voluntária) da Caixa Econômica Federal, anunciado na sexta-feira pelo presidente do banco, Pedro Guimarães. A expectativa é de que 3,5 mil trabalhadores entrem no PDV.

Segundo a instituição estatal, o público alvo principal do programa são 28 mil funcionários que trabalham na matriz e em escritórios regionais da Caixa. No fim de 2018, a Caixa tinha 85 mil funcionários, o dado público mais recente.

“Simultaneamente, o banco vai chamar aprovados em concurso em 2014”, afirmou a assessoria de imprensa do banco.

Ainda não há uma estimativa de quantos serão contratados, mas a expectativa é de que até 25% desse público seja composto por pessoas portadoras de deficiência física. O banco afirmou ainda que não há neste momento planos para fechamento de agências. A Caixa tem mais de 4,4 mil pontos físicos de atendimento no Brasil. A instituição não informou de imediato qual a estimativa de economia a ser obtida com o PDV.

Benefícios

Os funcionários que aderirem ao PDV vão receber 9,7 remunerações base, limitado a R$ 480 mil, considerando como referência a data de 31 de dezembro de 2018. O pagamento será realizado juntamente com as verbas rescisórias (férias, Licença Prêmio etc.) e pago em parcela única, sem incidência de Imposto de Renda e sem recolhimento de encargos sociais.

Os empregados optantes do Saúde Caixa que se aposentarem até 31 de dezembro de 2019 e aderirem ao PDV terão a manutenção do plano. Nos demais casos de desligamento, a manutenção do plano será por 24 meses sem a possibilidade de prorrogação.

Concurso

A Caixa Econômica Federal anunciou que convocará, a partir de 3 de junho, os aprovados em um concurso promovido pelo banco em 2014, ao mesmo tempo em que promoverá um programa de desligamento voluntário. Os novos funcionários serão então convocados de acordo com a necessidade e estratégia da empresa.

A seleção de 2014 teve mais de 30 mil aprovados para vagas de reserva em cargos de técnico bancário (nível médio) e médico do trabalho e engenheiro (superior). A validade era de um ano, prorrogável por mais um, mas acabou sendo estipulado o tempo indeterminado após uma ação do MPT-DF/TO (Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins).

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o objetivo da contratação dos novos empregados é fortalecer a rede de agências, valorizando o atendimento aos clientes e a sociedade.

“É importante focar em colocar as pessoas na Rede, que é o principal contato da Caixa com os mais de 93 milhões de clientes que temos”, disse.

WhatsApp

A Caixa Econômica Federal lançou na última quinta-feira (16) o atendimento pelo WhatsApp para clientes que têm contrato habitacional e Fies (Financiamento Estudantil). Nesta primeira fase, o serviço estará disponível apenas para clientes que possuem número de telefone com DDD 61, de Goiás e Distrito Federal. Mas a expectativa é que esse atendimento seja oferecido a todo o País até o fim do ano.

Mais de 82 mil clientes com financiamento habitacional na Caixa já foram cadastrados para essa nova fase do projeto-piloto. Já a emissão da 2º via de boleto do Financiamento Estudantil está disponível a 47 mil clientes com DDD 61.

