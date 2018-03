Começa o segundo dia de Expodireto Cotrijal em Não-Me-Toque. A feira, uma das mais consagradas do agronegócio gaúcho, recebe até a próxima sexta-feira (09) visitantes do Brasil inteiro, bem como representantes setoriais de mais de 70 países, dos cinco continentes. Nesta 10ª edição são 500 expositores ligados ao setor de máquinas e implementos agrícolas.

O evento apresenta uma extensa agenda de debates, palestras e atividades que mostram o dia-a-dia da produção no campo. Com o bom tempo na cidade, a estimativa é de que a Expodireto alcance o mesmo número de visitantes do ano passado, que ficou em torno de 240 mil pessoas. Só nesta segunda-feira (05), primeiro dia de feira, passaram pelo parque 25 mil pessoas. (Marysol Cooper/ O Sul)

