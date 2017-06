ComeÃ§a o segundo dia do FÃ³rum Estadual de BiogÃ¡s e Biometano

O 1º Fórum Estadual de Biogás e Biometano teve, agora pouco, o início de seu segundo e último dia de palestras, painéis e mesas-redondas. A cadeia de suprimento de bens e serviços é o tema apresentado por seis palestrantes neste início de quarta-feira (14) no UCS Teatro, em Caxias do Sul. O evento que teve início nesta terça-feira (13), encerra hoje às 16h30.

O case Desafio MM será apresentado às 10h30, onde o presidente do Instituto Surear e o coordenador do Núcleo de Soberania Energética, Fabrizzio Cedraz Gaspar, relatarão a experiência da viagem entre Montenegro a Montevidéu com veículo movido a biometano.

Já às 11h, Eduardo M. Pinto, responsável pelo Desenvolvimento de Mercado de Ônibus Urbano da Scania, exibirá alternativas para o transporte sustentável com a experiência do ônibus Euro 6.

Palestrantes da primeira mesa-redonda quarta-feira (14/06):

Lori Furlan – APL Metalmecânico e Automotivo da Serra Gaúcha

Maycon Georgio Vendrame – Itaipu Binacional

Maurício Cótica – Diretor Executivo da Cótica Engenharia

Lino Ivânio Haman – Diretor do Departamento de Cooperativismo da SDR – Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do RS

Tiago Felkirche – Representante da Ocergs

Aldoir Bolzan de Morais – Gestor de Projetos pelo Sebrae-RS no segmento de Energia

Mediador: Marcus Coester – Coordenador do Comitê de Competitividade de Petróleo, Gás, Naval e Offshore da Fiergs

