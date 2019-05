A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, por meio da Unidade de Fomento de Atividades, iniciou nesta segunda-feira, 27, a triagem para ocupar 13 vagas na Feira de Artesanato do Brique da Redenção. As inscrições vão até 7 de junho e podem ser realizadas das 9h às 11h30 e das 14h às 17h, na Travessa do Carmo, 84 – Cidade Baixa.

