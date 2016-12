Começam as definições

Dentre as inúmeras propostas que chegaram à mesa de assessores do futuro prefeito Nelson Marchezan, algumas começam a ser analisadas esta semana:

1) a criação do Comitê de Qualidade da Gestão com avaliações constantes de desempenho.

2) Formatação do Conselho de Controle das Empresas Municipais.

3) Recadastramento dos funcionários da Prefeitura.

4) Elaboração do Código de Ética.

SOBRE O PACOTÃO

1)A executiva e a bancada se reuniram no final de semana, decidindo que o PSDB apoiará os projetos do governo que serão votados em regime de urgência na Assembleia.

2)A tendência é de que a decisão sobre o conjunto de medidas do Executivo ocorra durante convocação extraordinária, a exemplo do que ocorreu em outras ocasiões.

ESTÃO CHEGANDO

Há expectativa da entrada de 2 milhões de argentinos no Brasil, via Uruguaiana, durante de janeiro a março. Serão 800 mil a mais do que na última temporada. O deputado estadual Frederico Antunes, a partir de hoje, mantém contato com o ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o secretário estadual de Segurança Pública, pedindo reforço na infraestrutura de serviços. É uma grande chance para a Prefeitura aumentar a receita.

MÊS DE IMPACTOS

Novembro registrou: 1) a saída do ministro da Cultura, Marcelo Calero, gerando crise política; 2) Geddel Vieira Lima perdeu as condições de continuar no governo; 3) a pancadaria no Senado no dia da votação da proposta de emenda constitucional que restringe gastos públicos; 4) a aprovação com drásticas alterações no conjunto de medidas anticorrupção; 5) o anúncio de fechamento de 402 agências do Banco do Brasil; 6) a tragédia com o avião na Colômbia.

HÁ 50 ANOS

A 5 de dezembro de 1966, o presidente Castelo Branco divulgou as linhas básicas da nova Constituição. Entre outros pontos, instituía a eleição indireta à Presidência da República; a despesa pública deveria se limitar à lei orçamentária e seria vedada a acumulação remunerada do funcionalismo público, exceto em casos regulamentados.

DIFERENÇA

Um técnico em comunicações comentava ontem à tarde: fazer escuta telefônica já foi exercício arriscado. Para ser um araponga, era preciso subir em escada, equilibrar-se em poste ou entrar em uma galeria subterrânea e expor-se a choques. A bisbilhotice mudou muito. Hoje, a operação é feita em salas confortáveis e com ar condicionado.

RÁPIDAS

* Os delitos eleitorais são apenados de forma tão branda que geram a impunidade.

* A direção do PP deu prazo até março para que a senadora Ana Amélia decida se concorrerá ao Piratini.

* Algumas crises não são apenas graves, mas também gravadas. O presidente Temer que o diga.

* Nos bastidores da Política, ninguém põe mais a mão no fogo por ninguém.

* Arita Bergmann deixará a Secretaria da Saúde de Pelotas para assumir o mesmo cargo em São Lourenço.

* Governo de transição também desafia a geometria, tornando a curva o caminho mais curto.

Comentários