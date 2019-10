Começam as obras de revitalização do “Trecho 3” da Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Apesar das condições climáticas desfavoráveis, a revitalização do chamado “Trecho 3” da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, entrou nesta semana em sua primeira fase, a cargo do consórcio ACA/RGS. A área tem 1,6 quilômetro de extensão, mais ou menos entre o Anfiteatro Por-do Sol e estádio Beira-Rio.

O projeto prevê ampla arborização, ciclovia e iluminação com lâmpadas de Led 24 horas por dia. Também contempla três bares, 27 quadras esportivas e estruturas de apoio para prática de esportes, incluindo a maior pista de skate da América Latina – certificada pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro). O contrato e a ordem de início das obras foram assinados no dia 14.

Quem passa pelo local durante o dia já pode ver motoniveladoras e escavadeiras nos serviços de decapagem do terreno e do talude. Segundo a prefeitura, as obras iniciais serão realizadas de forma gradual, envolvendo também o isolamento da área, terraplenagem (movimentação de solo para adequá-lo ao projeto), instalação do canteiro de obras isolado por tapumes e implantação de um sistema provisório de sinalização.

“A população verificará mais maquinário e operários no local conforme o avanço das obras”, observa o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen. “O isolamento com tela, etapa fundamental para a segurança, começa nesta semana.” A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) promete divulgar antecipadamente o cronograma de alterações no trânsito da região, conforme o andamento das obras. A primeira intervenção será na ciclovia.

Os recursos para a execução da obra, que tem previsão de conclusão estimada em 12 meses, são provenientes do CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina, do Fundo Municipal de Iluminação Pública e do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

O projeto do “Trecho 3” é de autoria do renomado arquiteto e urbanista paranaense Jaime Lerner, a exemplo do que ocorreu no caso do “Trecho 1” (localizado nas imediações da Usina do Gasômetro, no Centro Histórico da capital gaúcha), entregue revitalizado em junho do ano passado e que desde então tem recebido, em média, cerca de 50 mil pessoas por fim de semana nos dias de condições climáticas favoráveis.

Mais detalhes

A área de intervenção é de 14,6 hectares ao longo da Orla no bairro Praia de Belas e prevê aproximadamente 200 vagas de estacionamento no canteiro central da avenida Beira-Rio, mais de 550 árvores das espécies cedro, figueira, jerivá, cerejeira e coronilha. Além disso, constam no croqui três estruturas de bares idênticas às que já estão em funcionamento no primeiro trecho.

